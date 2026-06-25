Le voci dei cori, il fascino degli abiti tradizionali, la musica popolare e alcuni dei più amati interpreti della Sardegna. Domenica 12 luglio Loiri ospiterà “Coros in Festa”, una serata dedicata all’identità e alle tradizioni dell’Isola, che porterà sul palco artisti, gruppi folk e cori provenienti da numerosi centri della Sardegna. A presentare l’evento sarà Giuliano Marongiu, mentre Sardegna Live seguirà la manifestazione in diretta.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Loiri Porto San Paolo – Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo e organizzata in collaborazione con il Coro di Loiri, prenderà il via alle 19:00 con la sfilata dei costumi tradizionali dell’Isola. Il corteo partirà dalla chiesa parrocchiale per raggiungere la piazza antistante il Comune e vedrà la partecipazione dei gruppi provenienti da Aggius, Arzachena, Berchiddeddu, Bortigiadas, Calangianus, Li Femini di Gaddura, Li Fruddhi Tiltesi, Luogosanto, Luras, Monti, Padru, Palau, Sant’Antonio di Gallura, Sa Castanza, San Pantaleo, San Teodoro, Sant’Elia Pedra Bianca, Santa Teresa Gallura, Tempio Pausania, Trinità d’Agultu e Valledoria.

Alle 21:00 prenderà il via lo spettacolo “Coros in Festa”, un viaggio tra musica, tradizioni e cultura popolare con la partecipazione di Maria Luisa Congiu, Roberto Tangianu e Peppino Bande, Andrea Zara, Laura Santucciu e Fabrizio Sanna, Luciano Pigliaru e Dario Deriu.

A rendere ancora più ricca la serata saranno il Coro di Loiri, diretto da Bernardo Deriu, il Coro femminile Intempras di Orosei, diretto da Mina Nanni, il Gruppo Folk Olbiese di Olbia, il Gruppo Folk Is Froris Enrico Fiori di Oristano e la Banda Musicale Felicino Mibelli di Olbia.