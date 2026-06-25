Il malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione e le temperature eccezionalmente elevate continuano a creare forti disagi all'interno del Commissariato della Polizia di Stato di Olbia anche nell'estate 2026. A lanciare l'allarme sono le segreterie provinciali di Siulp e Coisp di Sassari, che chiedono un intervento immediato da parte del prefetto e del questore.

Le organizzazioni sindacali sollecitano infatti "procedure d'urgenza per fronteggiare la problematica in tempi brevi evitando le lungaggini burocratiche delle procedure ordinarie", denunciando una situazione ormai divenuta insostenibile negli uffici di via Copenaghen. Alla base delle criticità vi sarebbe la mancanza delle risorse economiche necessarie per ripristinare il corretto funzionamento degli impianti di climatizzazione.

A descrivere le condizioni di lavoro è il segretario provinciale del Coisp, Francesco Casu: "Temperature record negli uffici, valori che superando i 37 gradi nelle aree maggiormente esposte al sole, e negli uffici più 'freschi' oltre i 33 - racconta il segretario provinciale del Coisp -. A questo si aggiunge la criticità strutturale del Commissariato, con uffici del piano rialzato prevalentemente costruiti con vetrate continue e privi di finestre, che non permettono nemmeno un ricircolo con l'aerazione naturale. In questi uffici hanno sede la sala d'attesa del corpo di guardia e lo stesso corpo di guardia, dove si svolge servizio continuativo h 24, e sono presenti varie apparecchiature elettroniche, radio, numerosi pc e molteplici monitor della videosorveglianza che a loro volta contribuiscono ad incrementare le temperature interne, rendendo l'ambiente lavorativo estremamente invivibile".

Sulla vicenda interviene anche il segretario provinciale del Siulp, Massimiliano Pala, che evidenzia la gravità dell'emergenza e invita l'amministrazione a "valutare con la massima urgenza la temporanea sospensione delle esercitazioni al tiro e delle attività di tecniche operative programmate, quantomeno per tutta la durata dell'attuale emergenza climatica".