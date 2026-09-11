A un anno dal terribile femminicidio di Cinzia Pinna, Castelsardo ricorda la giovane 33enne, strappata alla vita e ai suoi affetti nella notte tra l’11 e il 12 settembre dello scorso anno.

Per l’occasione, l’Amministrazione comunale ha deciso di illuminare di rosso il Castello dei Doria, trasformando uno dei simboli della città in un segno di memoria e vicinanza alla famiglia.

Le luci sono state accese nella serata di oggi, venerdì 11 settembre, e resteranno accese per tutta la notte, fino all’alba di domani, sabato 12.

Un gesto semplice ma dal forte valore simbolico, con cui l’intera comunità intende mantenere vivo il ricordo di Cinzia e manifestare ancora una volta la propria vicinanza ai suoi familiari, a un anno da quella notte che ha sconvolto Castelsardo.

Il rosso che illuminerà il castello sarà così un segno di memoria, dolore e solidarietà, nel ricordo di una giovane vita spezzata e contro ogni forma di violenza sulle donne.