Incidente stradale nella tarda serata di ieri lungo la strada provinciale 24, appena fuori dal centro abitato di Budoni. Erano circa le 23:40 quando il conducente di un’auto che trainava un carrello carico di legna, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo.

L’auto è finita fuori strada dopo aver urtato due alberi ai margini della carreggiata, terminando la corsa in una cunetta. Nell’impatto il conducente, unico occupante del veicolo e giovane residente in paese, è rimasto incastrato nell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola, che hanno provveduto alle operazioni di estricazione, affidando poi il ferito alle cure del personale sanitario del 118 di Siniscola. Il giovane è stato quindi trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Presenti anche i Carabinieri della stazione di San Teodoro, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per gli accertamenti di legge.