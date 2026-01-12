È scattata dalle prime ore di oggi una vasta operazione contro il narcotraffico condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari. L’attività, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo sardo, è finalizzata all’esecuzione di una serie di provvedimenti nei confronti di soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di reati legati al traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari della Compagnia di Carbonia stanno operando nei confronti di persone ritenute coinvolte in attività di cooperazione esterna a un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di narcotici. L’operazione si estende su un’area ampia e articolata, interessando i territori delle province di Cagliari, Nuoro, Sassari e Pisa.

Sul campo sono impegnati oltre 50 carabinieri dei reparti territorialmente competenti, con il supporto aereo dell’11° Nucleo Elicotteri di Cagliari, a conferma della complessità e della rilevanza dell’operazione. Le attività investigative e operative sono tuttora in corso.

Ulteriori dettagli sull’esito dell’operazione e sui provvedimenti eseguiti saranno forniti nel corso della mattinata attraverso un successivo comunicato stampa ufficiale.

