Una bomba carta è esplosa nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 14, nel cortile di un condominio di via De Gasperi, nel quartiere Luna e Sole, a Sassari. L’ordigno artigianale era stato posizionato davanti alla nicchia dei contatori dell’acqua, in prossimità del cancello d’ingresso dello stabile e del marciapiede.

La deflagrazione ha provocato danni ad alcune abitazioni ai piani inferiori del palazzo, con i vetri delle finestre andati in frantumi. L’episodio ha generato momenti di forte apprensione tra i residenti, ma fortunatamente non si registrano persone ferite.

Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti i Vigili del fuoco per le verifiche di sicurezza e la Squadra volante della questura di Sassari, che ha avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e risalire ai responsabili.