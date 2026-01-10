La Protezione civile regionale ha prorogato fino alle 23:59 di domenica 11 gennaio il bollettino di condizioni meteo avverse per neve, che interesserà i rilievi della Sardegna oltre gli 800 metri. I fiocchi sono già caduti nel Nuorese e in Gallura, mentre sull’Isola continua a soffiare con forza il maestrale, con raffiche sino a burrasca e mare forza 8 attorno alle coste.

La forte perturbazione sta interessando l’intero territorio regionale, con vento intenso, piogge e un generale calo delle temperature. Nelle aree interne e montuose la neve è caduta durante la notte, mentre sulle coste esposte si registrano mareggiate. Restano in vigore le allerte della Protezione civile per venti di burrasca.

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, diversi sindaci hanno adottato misure di sicurezza. A Cagliari, con ordinanza firmata il 10 gennaio, il sindaco Massimo Zedda ha disposto la chiusura di parchi e cimiteri cittadini per la giornata di sabato 10 e per domenica 11 gennaio fino alle 13.30. Il provvedimento è stato adottato a tutela della pubblica incolumità, in particolare per il forte vento. I cimiteri resteranno comunque accessibili per le attività di ricezione delle salme e di Polizia mortuaria.

Chiusure analoghe sono state decise anche a Sassari, dove i cimiteri resteranno chiusi fino a domenica, e a Quartu Sant’Elena, con la chiusura dei parchi cittadini disposta dal sindaco Graziano Milia per “prevenire potenziali pericoli e situazioni di criticità ambientali, a tutela dei fruitori dei parchi cittadini e di tutto il territorio comunale. Il vento forte può infatti provocare il movimento di grossi rami, anche perché interi alberi sono soggetti a movimenti oscillatori”.

Il maltempo sta causando anche disagi nei collegamenti, con voli e traghetti dirottati o cancellati, mentre prosegue l’attività dei Vigili del fuoco impegnati in numerosi interventi legati alle condizioni atmosferiche avverse.

In Sardegna

Maltempo in Sardegna, circa 200 interventi dei Vigili del fuoco in 24 ore

Redazione Sardegna Live
Maltempo in Sardegna, circa 200 interventi dei Vigili del fuoco in 24 ore
Maltempo in Sardegna, circa 200 interventi dei Vigili del fuoco in 24 ore