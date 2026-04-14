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Sei minorenni sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Carabinieri di Loiri Porto San Paolo, al termine di mirati accertamenti, in quanto ritenuti responsabili di atti di danneggiamento lungo la Strada Statale 125.
L’intervento è scattato nella notte di domenica 12 aprile, dopo la segnalazione di un automobilista al Numero Unico di Emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i militari con il supporto della Sezione Radiomobile.
Secondo quanto ricostruito, i giovani sono stati sorpresi mentre sradicavano delineatori di margine della carreggiata e posizionavano pietre sulla sede stradale, creando una concreta situazione di pericolo per la circolazione.
I minori sono stati successivamente affidati ai rispettivi genitori, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari, informata dai militari operanti.