Una settimana interamente dedicata alla salute femminile: dal 22 al 29 aprile l’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari partecipa all’(H) Open Week, un evento promosso dalla Fondazione Onda ETS in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna.

Durante questa iniziativa, diverse strutture aziendali come la Breast Unit, la Cardiologia clinica, l'Endocrinologia, la Clinica ostetrica e ginecologica e l'Oncologia medica offriranno visite specialistiche, esami diagnostici e consulenze informative rivolte alle donne, il tutto gratuitamente.

L'Aou di Sassari si unisce a centinaia di ospedali premiati con il Bollino Rosa, un riconoscimento per l'attenzione alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie femminili. Questo conferma l'impegno dell'ospedale nella promozione della medicina di genere e nell'assicurare un accesso equo ai servizi sanitari per tutte le donne.

"La salute della donna rappresenta una priorità strategica per il nostro sistema sanitario - sottolinea Lucia Anna Mameli, direttrice sanitaria -. Iniziative come l’Open Week consentono non solo di ampliare l’accesso ai servizi, ma soprattutto di rafforzare la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce. Offrire percorsi dedicati significa rispondere in modo più efficace ai bisogni specifici della popolazione femminile, promuovendo un approccio sempre più personalizzato e attento alle differenze di genere".

Nel dettaglio, la Breast Unit, guidata da Alessandro Fancellu, sarà attiva il 27 aprile dalle 10:00 alle 13:30 per visite senologiche presso l'ambulatorio di day hospital, scala E, primo piano della Stecca bianca. Le prenotazioni sono accettate via email a breast.unit@aouss.it.

La Cardiologia clinica e interventistica, diretta da Gavino Casu, offrirà visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi (Ecg) il 22, 23, 27, 28 e 29 aprile dalle 11:00 alle 18:00 presso l'ambulatorio consulenze al primo piano dell'ospedale Santissima Annunziata. Le prestazioni sono destinate alle donne adulte, escluse le minori e le donne in gravidanza. Le prenotazioni sono possibili chiamando il numero 079 2646118 dal lunedì al venerdì, tra le 8:30 e le 10:00.

La struttura di Endocrinologia e malattie della nutrizione e del ricambio, diretta da Francesco Tolu, sarà operativa il 24 aprile dalle 8:30 alle 13:30 per visite endocrinologiche sull'obesità presso l'ambulatorio n.12 al piano terra della Stecca bianca in viale San Pietro. Le prenotazioni telefoniche sono accettate dal lunedì al venerdì, tra le 12:00 e le 13:00, chiamando il numero 079 2644777.

L'Oncologia medica, diretta da Alessio Cogoni, fornirà consulenze oncologiche e colloqui informativi il 22, 23, 24, 27, 28 e 29 aprile dalle 10:00 alle 15:00 negli ambulatori al primo piano dell'ospedale Santissima Annunziata. Le prenotazioni sono possibili via email all'indirizzo: segreteria.oncologia.ssa@aouss.it. Sono disponibili fino a 24 consulenze al giorno.

La Clinica ostetrica e ginecologica, guidata da Giampiero Capobianco, sarà attiva il 22 aprile dalle 9:00 alle 16:00 per consulenze alle coppie tra i 25 e i 40 anni con difficoltà riproduttive presso l'ambulatorio di Ginecologia al piano terra del Palazzo Materno infantile in viale San Pietro. Le prenotazioni sono accettate chiamando il numero 079 2644479 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00) oppure via email a centro.pma@aouss.it.

Quest'ampia offerta multidisciplinare conferma l'attenzione crescente alla medicina di genere e il ruolo chiave della prevenzione come strategia fondamentale per la sanità pubblica.

Secondo Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda Ets: "L'(H) Open Week non è solo una settimana di servizi gratuiti, ma un progetto culturale che da anni promuove un approccio alla salute attento alle differenze di genere."

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