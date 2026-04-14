Le condizioni meteorologiche per le prossime ore prevedono piogge, vento e possibili temporali, con temperature fino a 25-26 gradi durante il giorno. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, l'Italia è attualmente influenzata da venti di scirocco che non solo portano piogge, ma anche una significativa quantità di sabbia desertica, "Siamo entrati a tutti gli effetti in una fase nordafricana - osserva - che manterrà le temperature al di sopra della media, un trend che ci accompagnerà molto probabilmente per molti giorni".

Nelle prossime ore, oltre alla fanghiglia ocra, ci aspettiamo rovesci localmente intensi e brevi schiarite. Nonostante la pioggia e i cieli carichi di polvere, le temperature rimarranno sopra la media per il periodo: a Roma si raggiungeranno ancora i 20°C, con picchi di 25°C al Sud. A partire da mercoledì, sono previsti acquazzoni sparsi soprattutto su Sardegna e Sicilia e nelle regioni centrali, mentre al Nord l'arrivo di correnti umide da est porterà instabilità.

In sintesi, le prossime 48 ore richiederanno l'ombrello in gran parte del Paese. Tuttavia, una volta superato questo periodo perturbato, le piogge diminuiranno quasi ovunque. Da giovedì, con l'arrivo dell'alta pressione, il tempo cambierà drasticamente con un aumento delle temperature di 6-8°C. Il sole tornerà a splendere, portando un clima tipico di maggio, ma con la possibilità di qualche temporale isolato dovuto al calore.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, martedì 14 aprile

Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni, a carattere di rovescio o temporale in particolare nelle ore pomeridiane, isolate sul settore occidentale e sparse su quello orientale con cumulati moderati.

Temperature: senza variazioni significative.

Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest con locali rinforzi sulle coste occidentali.

Mari: mossi o molto mossi quelli orientali, agitati o molto agitati quelli occidentali.

Previsioni per la giornata di domani, mercoledì 15 aprile

Cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati sui settori meridionali.

Temperature: massime il lieve aumento.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali con locali rinforzi sulle coste occidentali.

Mari: mossi o molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature massime in aumento, venti a regime di brezza e mari da mossi a poco mossi.