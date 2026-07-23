Un bambino di 18 mesi è morto all’ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro piccoli sono stati ricoverati, a causa probabilmente di un’infezione batterica. La vittima e gli altri bambini frequentavano tutti lo stesso asilo nido di Tropea, nel Vibonese.

Tre dei quattro bambini ricoverati sono già stati dimessi, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire l’origine del contagio. In via precauzionale, la struttura è stata chiusa e sottoposta a un intervento di sanificazione.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un’infezione da Clostridium difficile, un batterio generalmente associato agli ambienti ospedalieri, che potrebbe essere stato introdotto nella struttura dall’esterno. I piccoli, secondo quanto ricistruito finora, avrebbero manifestato sintomi di natura gastrointestinale e il contagio si sarebbe verificato all’interno del nido.

Sulla vicenda la Procura di Vibo Valentia ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sulle cause del decesso e sui ricoveri. I magistrati hanno disposto il sequestro della cartella clinica del bambino deceduto e nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia, che dovrà chiarire le cause della morte e fornire elementi utili alle indagini.