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Intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 12 in corso Garibaldi, nel pieno centro storico di Arzachena, a seguito del crollo di una parte degli intonaci e di alcuni elementi costruttivi di una palazzina in fase di ristrutturazione.
Le macerie si sono riversate sulla pubblica via, coinvolgendo alcune vetture parcheggiate. Fortunatamente non si registrano conseguenze per le persone.
Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Arzachena, insieme alla Polizia locale, per la messa in sicurezza dell’area e gli accertamenti del caso.