Cinque tribune, di cui una destinata a persone con disabilità motorie su sedia a rotelle e accompagnatori con accesso gratuito, un totale di 1612 posti a sedere e agevolazioni per giovani sino ai 26 anni e bambini sino ai 12: la Giunta di Cagliari, su proposta dell'assessora Maria Francesca Chiappe, ha approvato i costi dei biglietti per le tribune in occasione della processione del 1° maggio della 370esima Festa di Sant'Efisio.

Ammonterà a 30 euro il biglietto per la tribuna numero 1: coperta e posizionata in via Roma lato Palazzo Vivanet, con vista piazza Matteotti, avrà 381 posti a sedere. Lo spazio nella tribuna 2 (616 i posti totali), scoperta e posizionata in piazza Matteotti con vista stazione ferroviaria, costerà 20 euro. 35 euro il costo di ciascun biglietto per le tribune coperte posizionate in via Roma lato piazza Matteotti, fronte Palazzo Vivanet e Palazzo Civico, la numero 3 e la numero 4 che ospiteranno rispettivamente 252 e 313 posti a sedere.

La tribuna 5, costituita da una pedana su un unico livello, coperta e posizionata in via Roma lato Palazzo Civico con vista su piazza Matteotti e dotata di 50 posti, sarà riservata con accesso gratuito a 25 persone con disabilità motorie su sedia a rotelle e ai rispettivi accompagnatori.

La stessa delibera prevede le agevolazioni per i giovani sino a 26 anni (15 euro il biglietto nella tribuna 2, sino a un massimo di 40 posti) e la gratuità per i bambini sino a 12 anni d'età (in qualunque tribuna, sino a un massimo di 40 posti).

"Riteniamo di dover dare al maggior numero di persone la possibilità di partecipare alla festa di S Efisio anche dalle tribune posizionate nella zona di via Roma", sottolinea l'assessora Chiappe. "Abbiamo quindi deciso di prevedere gratuità per i bambini e forti sconti per i giovani. Abbassiamo di dieci euro le tariffe nelle diverse tribune e, come già previsto lo scorso anno, le persone con disabilità e i loro accompagnatori avranno accesso libero con la tribuna posizionata sotto il Palazzo Civico".

I biglietti saranno disponibili da venerdì 10 aprile al Box Office, in viale Regina Margherita 43