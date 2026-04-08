Un meraviglioso gruppo di donne in abito tradizionale pronto ad attraversare le strade di Ottana nel segno della memoria e dell’identità. Sabato 25 aprile si svolgerà infatti "Chentu Istellas", l'evento tanto atteso che rende omaggio alla tradizione sarda al femminile.

Organizzato dalla Pro loco di Ottana con il patrocinio del Comune, la manifestazione vedrà la partecipazione di oltre 200 figuranti provenienti da diversi centri della Sardegna. Una sfilata che non sarà solo un emozionante momento spettacolare, ma un vero e proprio un racconto collettivo fatto di storia, appartenenza e orgoglio, attraverso la ricchezza e la varietà dei costumi tradizionali.

Le donne partecipanti indosseranno gli abiti tipici dei paesi rappresentati, contribuendo a restituire un’immagine autentica e suggestiva del patrimonio culturale dell'Isola. Un’attenzione particolare sarà riservata proprio alla bellezza degli abiti tradizionali.

"Chentu Istellas" ha come obiettivo la valorizzazione dell’identità isolana, capace di unire diverse generazioni in un’unica, grande narrazione condivisa, in modo che questo prezioso scrigno di ricchezze resti vivo nella memoria e nel futuro.