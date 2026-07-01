“Oggi Carlo Nordio ha comunicato non solo che il governo, senza tenere minimamente in considerazione le richieste della Regione, della politica e della società sarda, continuerà imperterrito nel suo piano di trasferimento dei detenuti più pericolosi d’Italia in Sardegna, ma anche che intende attuare pienamente la norma che prevede una assurda “preferenza insulare” - e nello specifico una preferenza sarda - per la detenzione dei detenuti in regime di 41-bis”. A denunciarlo, in una nota, il senatore del Pd, Marco Meloni.

“Nonostante io in Senato e l’on. Pietro Pittalis (Forza Italia) alla Camera abbiamo presentato una proposta per rimuovere questo testo – prosegue il senatore sardo – Nordio certifica che per il governo è giusto mantenere questa norma - che dobbiamo a un altro governo di destra - e attuarla con sempre maggiore intensità”.

“Il mio è un appello accorato a tutte le istituzioni della Repubblica e specificamente al governo - a partire dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni - perché pensino meglio alle conseguenze drammatiche e irreversibili che una misura di questo genere comporta per la Sardegna, e, dall’altro, alle istituzioni e alle organizzazioni politiche, economiche e sociali della Sardegna perché si mobilitino per far sentire alta, forte e unita la voce della nostra terra, che non merita un destino di questo genere” conclude Marco Meloni.