Una maxi operazione congiunta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza di Cagliari ha portato al sequestro di 1.556 giocattoli contraffatti destinati alla commercializzazione internazionale, nell’ambito di controlli mirati sul traffico merci in transito

L’intervento è stato eseguito nell’area del Porto Canale di Cagliari su prodotti di origine cinese e in transhipment verso Tunisi, intercettati prima che potessero lasciare lo scalo portuale.

Secondo quanto emerso dalle verifiche, i giocattoli riportavano marchi e riproducevanopersonaggi di grande richiamo internazionale, tra cui Spider-Man, Avengers, Barbie, Hello Kitty, Paw Patrol e Lego, ma risultavano privi dei requisiti di autenticità e conformità previsti dalla normativa vigente.

Il sequestro, eseguito a carico di ignoti e successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria, conferma l’efficacia del sistema di controllo portuale e la sinergia operativa tra funzionari doganali e militari delle Fiamme Gialle.

Le due istituzioni ribadiscono che l’attività di vigilanza proseguirà con controlli costanti e sempre più mirati sui flussi commerciali internazionali, con l’obiettivo di tutelare il mercato legale, i consumatori e le imprese che operano nel rispetto delle regole.