Una mattinata all’insegna della memoria, del senso civico e della cultura della legalità quella dello scorso giovedì 21 maggio dagli alunni della classe 3ªA del plesso Santa Maria del 3° Circolo Didattico di Olbia, che hanno incontrato i militari del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Olbia.

L’iniziativa, inserita nel progetto scolastico “Seminiamo la legalità e la memoria”, è stata promossa dagli insegnanti con il coinvolgimento delle famiglie in occasione della ricorrenza della strage di Capaci del 23 maggio 1992, nella quale persero la vita il magistrato Giovanni Falcone e gli agenti della sua scorta.

Durante l’incontro, i bambini hanno dialogato con i Carabinieri ponendo numerose domande sul significato dell’indossare ogni giorno l’uniforme, sul valore del lavoro di squadra e sull’importanza del rispetto delle regole. Un confronto semplice ma profondo, che ha portato gli studenti a riflettere sul concetto di legalità quotidiana e sul ruolo fondamentale della scuola nella lotta a ogni forma di prevaricazione e bullismo.

Ripercorrendo insieme le tragiche vicende del 23 maggio 1992, i piccoli alunni hanno trasformato il ricordo di una delle pagine più dolorose della storia italiana in un momento di consapevolezza e partecipazione attiva, mostrando grande attenzione ed emozione.

Al termine dell’iniziativa, i bimbi hanno anche visitato le autovetture di pronto intervento della Sezione Radiomobile, vivendo con entusiasmo un’esperienza diretta a contatto con l’Arma.

L’incontro rientra nelle attività promosse dai Carabinieri per diffondere la cultura della legalità tra i più giovani e rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini. Un’occasione educativa significativa che ha contribuito a sensibilizzare i ragazzi ai valori del rispetto, del senso civico e della fiducia nello Stato.