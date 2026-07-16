Per mesi avrebbe sottoposto la compagna, una giovane di 23 anni, a un clima di continue violenze fisiche e psicologiche, trasformando la convivenza in un incubo. Per questo un ragazzo di 32 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Nuoro con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della convivente.

L'attività investigativa ha consentito agli agenti di ricostruire un quadro di ripetuti episodi di aggressioni, insulti, intimidazioni e vessazioni che la donna avrebbe subito nel tempo. Le accuse sono state riscontrate non solo attraverso il racconto della vittima, ma anche grazie agli elementi raccolti durante le indagini e alle testimonianze di persone vicine alla coppia.

L'arresto è stato eseguito in applicazione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Nuoro. Al momento dell'intervento il 32enne si trovava già agli arresti domiciliari per un precedente reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane era inoltre destinatario di un avviso orale e di un provvedimento di ammonimento emessi dal questore di Nuoro. Dopo l'esecuzione della misura è stato accompagnato nel carcere di Badu 'e Carros, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.