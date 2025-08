Le temperature piacevoli che hanno caratterizzato l'Italia negli ultimi giorni stanno per concludersi. Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, a partire da giovedì ci aspetta una nuova fase di caldo che potrebbe protrarsi fino a metà agosto. Una rimonta anticiclonica africana aggressiva è infatti in arrivo, prevedendo un significativo aumento delle temperature.

Oggi, lunedì 4 agosto, comincerà a espandersi sull'Italia l'anticiclone delle Azzorre, portando condizioni stabili e un bel tempo diffuso, a eccezione del Sud dove potrebbero verificarsi brevi rovesci, soprattutto nelle regioni di Puglia e Basilicata. Le giornate saranno caratterizzate da sole e temperature gradevoli, con massime che si manterranno sotto i 30-32 gradi.

"Da giovedì - sottolinea - l'aria calda proveniente dal Nord Africa si riverserà sull'Italia, provocando un'impennata notevole delle temperature. Verso il fine settimana, si prevede che in molte zone si supereranno i 35 gradi, inclusi i settori pianeggianti del Nord. L'ondata di calore si farà sentire con picchi che potrebbero toccare i 37-38 gradi in diverse località e punte di 40 al Sud".

L'effetto di questo anticiclone proveniente dall'Africa sembra destinato a durare fino a metà agosto, garantendo un periodo di stabilità e bel tempo diffuso su vasta parte del territorio nazionale. Le temperature rimarranno costantemente superiori ai valori medi tipici di questa stagione.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, lunedì 4 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte.

Venti: deboli, localmente moderati nel pomeriggio, dai quadranti occidentali tendenti all'attenuazione e alla variabilità nella notte; brezze sulla costa orientale.

Mari: generalmente mossi con moto ondoso in attenuazione lungo le coste orientali.

Previsioni per domani, martedì 5 agosto

Cielo generalmente sereno.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento in entrambi i valori.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi o mossi in ulteriore progressiva attenuazione.

Previsioni per mercoledì 6 agosto

Cielo generalmente sereno.

Temperature: in ulteriore aumento in entrambi i valori.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi con moto ondoso in leggero aumento sul settore occidentale.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno salvo locali addensamenti pomeridiani. Le temperature saranno stazionarie giovedì e in leggero aumento nella giornata seguente. I venti soffieranno a regime di brezza, calma nelle ore notturne. I mari saranno generalmente poco mossi.