Tragico ritrovamento nel primo pomeriggio di oggi nel centro di Alghero, dove il corpo senza vita di un giovane uomo è stato scoperto intorno alle ore 13 all'interno del parcheggio multipiano di piazza dei Mercati. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che, notato il corpo nell'area di sosta, hanno immediatamente richiesto l'intervento dei soccorsi.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, e le forze dell'ordine. I rilievi e gli accertamenti del caso sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Alghero, al lavoro su un duplice fronte: risalire alle generalità della vittima e ricostruire con esattezza le cause e l'orario della morte, che secondo i primi riscontri potrebbe risalire già a qualche giorno fa. Tra le ipotesi principali al vaglio degli inquirenti figura quella di un decesso provocato da un'overdose, sebbene al momento non venga esclusa alcuna pista investigativa.