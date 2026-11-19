Si chiude positivamente, dopo sei anni, la vertenza dei lavoratori delle imprese di pulizia che durante l’emergenza Covid avevano prestato servizio nelle strutture del Servizio sanitario regionale, senza poter beneficiare degli incentivi economici riconosciuti al personale sanitario e ausiliario.

L'accordo è stato raggiunto questa mattina, nella sede dell'Assessorato regionale della Sanità, al termine dell'incontro tra i rappresentanti della Regione, di ARES Sardegna e delle organizzazioni sindacali. Un risultato che arriva grazie alla collaborazione tra tutte le parti coinvolte e che consentirà di riconoscere il bonus Covid a circa 1.600 lavoratrici e lavoratori, fino ad oggi esclusi dal beneficio per la diversa natura del loro rapporto contrattuale.

A rendere possibile la soluzione è stata la deliberazione della Giunta regionale n. 55/42 dell'8 novembre 2026, che, in attuazione della legge regionale n. 20 del 21 settembre scorso, ha stanziato oltre 1,3 milioni di euro per estendere il riconoscimento economico anche al personale delle pulizie impiegato nelle strutture sanitarie durante la pandemia.

Il provvedimento ha consentito di superare una disparità di trattamento che si trascinava dal 2020. Pur avendo operato negli stessi ambienti e nelle medesime condizioni di emergenza del personale dipendente, i lavoratori delle ditte esterne non avevano infatti potuto accedere agli incentivi, in quanto non giuridicamente assimilabili al personale ausiliario già destinatario del beneficio.

L'intesa raggiunta oggi stabilisce il riconoscimento di un bonus fino a 1.094,52 euro, calcolato sulla base delle giornate di effettiva presenza in servizio nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. La ricognizione effettuata da ARES, in collaborazione con le aziende sanitarie e le imprese interessate, ha individuato 1.596 potenziali beneficiari, per un importo complessivo stimato in circa 1 milione e 296 mila euro. ARES provvederà al trasferimento delle risorse alle ditte per la successiva erogazione ai lavoratori.

All'incontro hanno preso parte, per l'Assessorato regionale della Sanità, il capo di Gabinetto Stefano Ferreli e il consulente alla Sanità Daniele Cocco; per ARES Sardegna, il direttore del Dipartimento Acquisti Antonello Podda. Presenti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL Sarda, FILCAMS CGIL, UIL Trasporti e FISASCAT CISL.

"L'accordo conclude un lungo percorso di confronto tra istituzioni e parti sociali, restituendo il giusto riconoscimento a lavoratrici e lavoratori che, nei mesi più difficili dell'emergenza sanitaria, hanno contribuito a garantire la sicurezza e la continuità delle attività nelle strutture del sistema sanitario regionale. Un risultato raggiunto attraverso il dialogo e la volontà condivisa di porre rimedio a una disparità rimasta irrisolta per sei anni" viene sottolineato dalla Regione in una nota.