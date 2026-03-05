Nuovo rinvio per il rientro dei crocieristi italiani rimasti bloccati da cinque notti nel porto di Dubai a bordo della MSC Euribia. Tra loro anche una quindicina di passeggeri sardi. Secondo le ultime comunicazioni del comando della nave, il rientro in Italia non avverrà più nel pomeriggio di oggi con arrivo nella notte a Roma, ma è stato posticipato a domani mattina.

Il trasferimento verso l’aeroporto era inizialmente previsto per le 9 di questa mattina, ma un problema legato alla disponibilità degli aeromobili aveva già comportato un primo slittamento alle 16. Successivamente i passeggeri, già pronti per lo sbarco con le valigie preparate, sono stati convocati nel teatro della nave, dove è stata comunicata un’ulteriore modifica dei piani: partenza annullata e rinviata alla giornata di domani.

Potrebbe cambiare anche il percorso previsto per il rimpatrio. In un primo momento era stato indicato un trasferimento verso Abu Dhabi per l’imbarco su un volo diretto in Italia, ma ora l’ipotesi più probabile è quella di una partenza direttamente da Dubai. Nel frattempo ai passeggeri è stata restituita la disponibilità delle cabine, dove trascorreranno una sesta notte ferma in porto in attesa del rientro.