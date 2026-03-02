La nave da crociera Msc Euribia rimane bloccata nel porto di Dubai per la seconda notte consecutiva, impedendo ai passeggeri di raggiungere Doha per il loro volo di ritorno in Italia.

Tra i numerosi italiani a bordo ci sono due gruppi provenienti da Cagliari, uno composto da sette persone e l'altro da quattro-cinque passeggeri. A causa di motivi di sicurezza, i turisti non possono lasciare il terminal e non ricevono ulteriori comunicazioni. Oggi alcuni croceristi avrebbero udito un boato di esplosione in lontananza, ma sembra che Dubai sia al sicuro grazie allo "scudo" attivo. Tuttavia, crescono le preoccupazioni e le tensioni tra i turisti con il desiderio urgente di tornare a casa.



Inizialmente previsto per oggi, lunedì 2 marzo, l'arrivo del gruppo cagliaritano all'aeroporto di Elmas è stato interrotto a causa del conflitto in corso e della chiusura dello spazio aereo. La nave è rimasta ormeggiata a Dubai anziché partire per Doha.

Alcuni passeggeri stanno valutando di organizzare autonomamente il trasferimento via terra verso l'Oman per poi prendere un volo per l'Europa, ma molti preferiscono attendere l'intervento della task force della Farnesina. Attualmente, la nave sembra essere un rifugio sicuro per tutti i passeggeri in attesa di una soluzione.