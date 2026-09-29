Un arresto, sei denunce e numerose patenti ritirate. È il bilancio dell'ultimo servizio straordinario di controllo del territorio messo in campo dai Carabinieri della Compagnia di Siniscola lungo la costa tra la Gallura e la Baronia.

Uno degli interventi più rilevanti è scattato intorno all'una di notte ad Agrustos, nel territorio di Budoni. I militari hanno notato uno scooter a noleggio muoversi in una zona urbana scarsamente illuminata e hanno deciso di procedere al controllo del conducente, un 37enne originario di Olbia.

La perquisizione ha portato al ritrovamento di 50 grammi di cocaina, nascosti all'interno di un guanto che l'uomo aveva in tasca. Nel vano sottosella dello scooter sono stati inoltre trovati un bilancino di precisione e altro materiale che, secondo gli investigatori, sarebbe stato destinato al confezionamento delle dosi.

Per il 37enne è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Secondo una prima stima, la droga avrebbe potuto fruttare sul mercato circa 4.500 euro. L'uomo, al termine degli accertamenti, è stato portato in cella. Nei suoi confronti è inoltre previsto un provvedimento che gli impedirà di soggiornare nel territorio di Budoni e di farvi ritorno per un determinato periodo.

Sul fronte della droga, a Siniscola i Carabinieri hanno inoltre fermato un 27enne trovato in possesso di hashish. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza stradale. I controlli con gli etilometri effettuati lungo le strade tra San Teodoro e Siniscola hanno portato alla denuncia di sei automobilisti per guida sotto l'influenza dell'alcol. In alcuni casi i valori registrati hanno sfiorato i 2 grammi per litro, livelli particolarmente elevati rispetto a quelli riscontrati nei precedenti controlli estivi.

Tra le persone fermate figurano sia turisti provenienti da altre regioni sia residenti della zona, a conferma, secondo i Carabinieri, di un fenomeno che interessa indistintamente chi frequenta le strade della costa.

Per tutti i conducenti denunciati è scattato il ritiro della patente. In alcuni casi sarebbe stato inoltre tentato il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, una condotta che comporta conseguenze penali analoghe a quelle previste per le ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza.

L'attività di controllo della Compagnia di Siniscola proseguirà anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle principali arterie stradali e alle località maggiormente frequentate.