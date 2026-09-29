Notte di intenso lavoro per i Vigili del fuoco nel Marghine, dove dalla tarda serata di ieri sono impegnate diverse squadre per fronteggiare una serie di incendi divampati nelle campagne tra Macomer, Birori e Sindia.

Gli interventi hanno interessato diversi focolai nell’agro dei tre centri. Le fiamme hanno raggiunto anche due strutture utilizzate per il rimessaggio del fieno: una in località Sant'Antonio, nelle campagne di Macomer, e un'altra nell'agro di Sindia.

Per fronteggiare l'emergenza è al lavoro la squadra del distaccamento di Macomer, affiancata da due squadre della sede centrale dei Vigili del fuoco di Nuoro. Le operazioni sono proseguite per tutta la notte per contenere i roghi e mettere in sicurezza le aree interessate.