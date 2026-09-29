Anche Q8 interviene sul fronte del caro-carburanti e annuncia l'introduzione di un price cap su benzina e diesel. Il tetto massimo ai prezzi sarà operativo dal 1° ottobre e resterà in vigore per 30 giorni, con l'obiettivo di attenuare l'impatto degli aumenti sui consumatori.

La decisione è stata comunicata dalla società in una nota e arriva, spiega Q8, "accogliendo l’invito del governo italiano, in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti".

Il meccanismo non sarà applicato in maniera uniforme su tutta la rete. Il limite massimo verrà infatti modulato in funzione delle diverse caratteristiche della rete di distribuzione Q8 e delle singole realtà che la compongono.

L'azienda sottolinea inoltre che interverrà a sostegno dei gestori e dei partner della propria rete, con l'obiettivo di preservare l'equilibrio economico dell'intera filiera. Una scelta che, secondo Q8, si inserisce nel percorso adottato negli ultimi mesi per contenere l'impatto sui consumatori e mantenere la competitività dell'azienda.

"La Q8 Italia supporterà opportunamente i gestori ed i partner per garantire la sostenibilità economica dell'intera filiera. Una decisione coerente con il comportamento responsabile concretamente adottato dall'azienda anche negli ultimi mesi, orientato alla tutela dei consumatori e al mantenimento della propria competitività", si legge nella nota.

Q8 guarda quindi anche al quadro internazionale, caratterizzato da forti oscillazioni delle quotazioni energetiche. "In un momento particolarmente delicato per il sistema energetico", si legge ancora, "caratterizzato da un’imprevedibile volatilità del mercato internazionale, e per i consumatori, Q8 Italia rinnova, quindi, il proprio impegno a fare la propria parte, coniugando attenzione ai prezzi, investimenti industriali, innovazione e responsabilità sociale".