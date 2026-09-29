Era sola da anni e, da alcuni giorni, non riusciva neppure a mangiare. È la situazione nella quale gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato una donna di 64 anni nella sua abitazione di Fiuggi, in provincia di Frosinone, dopo una segnalazione che ha fatto scattare l'intervento della Squadra Volante.

Quando i poliziotti sono entrati nell'abitazione si sono trovati davanti a condizioni di forte degrado e a una situazione abitativa particolarmente precaria. La donna, inizialmente diffidente, ha raccontato agli agenti di vivere da tempo in una condizione di totale solitudine e di essere alle prese con una fase di difficoltà economica.

La sua unica fonte di sostentamento, ha spiegato, sarebbe infatti temporaneamente bloccata a causa di alcune vicende burocratiche. Una situazione che l'avrebbe lasciata senza risorse proprio nei giorni precedenti all'intervento.

Gli agenti hanno quindi cercato innanzitutto di instaurare un rapporto di fiducia con la 64enne, riuscendo a convincerla a farsi assistere. Sul posto è stato richiesto anche l'intervento del personale sanitario del 118, che ha effettuato gli accertamenti necessari sulle sue condizioni di salute.

Considerata l'emergenza, i poliziotti si sono successivamente recati in un supermercato della zona e hanno acquistato generi alimentari di prima necessità, consegnandoli alla donna per consentirle di affrontare nell'immediato la situazione.

Parallelamente, il commissariato ha segnalato il caso ai Servizi Sociali del Comune e alle altre reti territoriali di assistenza, così da attivare un percorso di sostegno per la 64enne e affrontare le difficoltà sociali ed economiche emerse durante l'intervento.