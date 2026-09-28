A partire da mercoledì 30 settembre la strada statale 195 "Sulcitana" sarà interessata dagli interventi di sostituzione delle barriere 'New Jersey' centrali nel tratto a quattro corsie in prossimità della città di Cagliari.

I lavori costituiscono la prosecuzione dei precedenti interventi, conclusi il 24 luglio scorso, che hanno interessato due chilometri di tracciato in prossimità de tratto costiero. Questa nuova fase prevede l'istallazione di ulteriori 2 chilometri di barriere che, secondo l'avanzamento del cantiere, comporteranno il restringimento di entrambe le carreggiate con la chiusura delle corsie di soprasso.

Le lavorazioni avranno una durata di circa due mesi. I lavori fanno parte di un più ampio piano di manutenzione delle barriere 'New Jersey' del valore complessivo di 15 milioni di euro che riguarderà in successione i tratti in prossimità di Cagliari delle strade statali 131 "Carlo Felice", 130 "Iglesiente" e 195 Racc.

La nuova barriera in calcestruzzo di ultima generazione, progettata e brevettata da Anas, denominata NDBA (National Dynamic Barrier Anas) è alta 1,20 metri ed è in grado di assorbire correttamente gli urti e ridurre al minimo l'invasione di mezzi nella carreggiata opposta, garantendo l'efficacia anche nel caso di due collisioni in rapida successione.