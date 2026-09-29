Una lite scoppiata nella notte nei pressi di un bar ad Alghero è culminata in una violenta aggressione, nella quale un uomo è rimasto gravemente ferito all’addome. La vittima, soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, si trova ora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, durante il litigio uno dei due contendenti avrebbe estratto un paio di forbici, utilizzandole per colpire ripetutamente l’altro all’addome e provocandogli lesioni di estrema gravità.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento degli agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Alghero, arrivati sul posto per effettuare i primi accertamenti e raccogliere le informazioni utili alla ricostruzione dell’accaduto. Parallelamente, gli operatori della Polizia Giudiziaria hanno avviato le indagini per individuare l’autore dell’aggressione.

Il lavoro è proseguito per tutta la notte, attraverso l’ascolto dei testimoni, gli accertamenti investigativi e il pattugliamento del territorio. Nel giro di poche ore gli investigatori sarebbero riusciti a ricostruire la dinamica della lite e a identificare il presunto responsabile.

L’uomo è stato quindi denunciato all’Autorità giudiziaria con l’accusa di tentato omicidio.