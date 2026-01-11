PHOTO
L'Italia continua a essere bersaglio del maltempo, con temperature rigide e piogge concentrate soprattutto nel Centro-Sud, accompagnate da previsioni di neve anche a quote basse. Lo indicano le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, "Le piogge, si legge nella nota - continueranno a interessare Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e Sicilia, con fenomeni localmente intensi". Sul resto del Paese il freddo lascerà comunque spazio a schiarite.
Le previsioni segnalano inoltre "un ulteriore calo delle temperature, accentuato dai forti venti dai quadranti settentrionali". L'afflusso di aria fredda favorirà il ritorno della neve fino a quote collinari lungo i settori interni dell'Appennino, mentre in Sicilia sono possiili nevicate fino a mille metri di quota.
Da domani, lunedì 12 gennaio, è atteso l'arrivo di un campo di alta pressione. Tuttavia le temperature si manterranno inizialmente ancora basse al Centro-Nord con estese gelate fino in pianura di notte e al primo mattino.
LE PREVISION DI ARPAS SARDEGNA
Previsioni per la serata di oggi, domenica 11 gennaio
Cielo da poco a irregolarmente nuvoloso.
Venti: deboli, localmemte moderati da Nord-Ovest.
Mari: molto mossi.
Previsioni per la giornata di domani, lunedì 12 gennaio
Cielo irregolarmente nuvoloso.
Temperature: minime in sensibile calo nel settore occidentale dell'isola; massime in lieve aumento.
Venti: deboli variabili in rotazione dai quadranti meridionali.
Mari: generalmente mossi, eccetto il Golfo di Cagliari e il Golfo dell'Asinara che sarranno poco mossi.
Previsioni per la giornata di martedì 13 gennaio
Cielo poco nuvoloso.
Temperature: in lieve aumento.
Venti: deboli meridionali.
Mari: generalmente mossi.
Tendenza per i giorni successivi
Nelle giornate di mercoledì e giovedì il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso. Le temperature tenderanno ad aumentare. Mari mossi. Venti deboli variabili.