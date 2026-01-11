Tensione a Sanluri durate la serata di ieri, sabato 10 gennaio, quando i Carabinieri hanno arrestato un 45enne disoccupato, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti con l'intento di spaccio, mentre svolgevano un servizio mirato nelle piazze del centro cittadino.



L'accaduto durante un normale pattugliamento, quando i militari hanno individuato l'uomo che, camminando lungo una via del centro, ha cercato di sfuggire alla vista della pattuglia alla loro improvvisa comparsa, insospettendoli.

I Carabinieri hanno deciso così di identificarlo e sottoporlo a controlli più approfonditi. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha portato al rinvenimento di oltre 30 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e circa 2000 euro in contanti, considerati provento dell'attività di spaccio, il tutto sottoposto a sequestro.



L'uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo.