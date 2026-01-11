Il tribunale svizzero si prepara a pronunciare le decisioni sulla convalida dell'arresto di Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana, teatro dell'incendio che ha causato la morte di 40 persone, di cui 6 italiani, tutti giovanissimi, durante i festeggiamenti dello scorso Capodanno.

Gli occhi sono puntati ora sul passato dei coniugi, con due indagini che sarebbero emerse nel Vallese: una indagine penale del 2020 riguardante presunte irregolarità nell'uso dei fondi Covid e un'altra condotta dall'ispettorato del lavoro nel 2022.

Nel frattempo, è stato autorizzato il trasferimento di Leonardo Bove, il sedicenne ferito nell'incendio e ricoverato a Zurigo, che raggiungerà l'ospedale Niguarda di Milano questa sera.

In Italia, si intensificano i controlli, con il sequestro della Torre Rossa di Sestriere a causa delle criticità riscontrate negli impianti antincendio. Questo hotel è uno dei simboli della rinomata località sciistica.