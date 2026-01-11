Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri di Cagliari nella zona a tutela rinforzata nel centro cittadino, che include piazza del Carmine, via Sassari, piazza Matteotti e viale La Playa, attraverso un presidio rafforzato che è stato esteso fino al prossimo 28 febbraio, con l'obiettivo di contrastare il degrado e la microcriminalità, garantendo maggiore sicurezza ai residenti e alle attività commerciali.



I militari hanno immediatamente attuato le disposizioni, identificando più di 30 persone durante i controlli svolti durante la serata di ieri, sabato 10 gennaio, e nella scorsa notte. Sei persone sono state allontanate dall'area per aver violato l'ordinanza prefettizia dello scorso novembre, tra cui cittadini provenienti da Senegal, Guinea, Guyana Francese, Somalia e Gambia.



Durante i controlli notturni, i Carabinieri hanno denunciato un senegalese precedentemente allontanato che è tornato nell'area protetta, e due tunisini sorpresi a bivaccare vicino a una casa vuota, uno dei quali è stato trovato in possesso di hashish. Queste azioni fanno parte delle misure di sicurezza messe in atto a Cagliari per garantire la tranquillità dei cittadini e il regolare svolgimento delle attività economiche.



L'impegno dei Carabinieri nel presidiare il territorio e rispondere prontamente a situazioni di pericolo testimonia l'importanza della sicurezza pubblica. Le attività di controllo continueranno nelle prossime settimane per consolidare il senso di sicurezza e tutelare gli spazi urbani frequentati dalla comunità.