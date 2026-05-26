Tentata rapina nella serata di ieri in un supermercato di viale Monastir, a Cagliari, dove un 47enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe cercato di allontanarsi dall’esercizio commerciale senza pagare alcuni generi alimentari per un valore superiore ai cento euro. Scoperto dalla direttrice del punto vendita, avrebbe reagito con violenza, spingendola nel tentativo di guadagnare la fuga.

Determinante si è rivelata la presenza all’interno del supermercato di un carabiniere libero dal servizio, che accortosi della situazione è intervenuto immediatamente riuscendo a bloccare il soggetto prima che si dileguasse. Poco dopo sono arrivati i militari della Radiomobile, che hanno preso in consegna l’uomo e completato gli accertamenti.

Dopo le formalità di rito, il 47enne è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo disposto dall’Autorità giudiziaria.

Nel comunicato si sottolinea come l’intervento evidenzi il ruolo del presidio del territorio e la prontezza operativa dei militari dell’Arma, anche al di fuori del servizio ordinario, nel contrasto ai reati predatori.