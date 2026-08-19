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Fare il pieno in Sardegna costa caro: i prezzi di benzina e gasoli restano infatti sopra la soglia dei 2 euro al litro, con il diesel che raggiunge 2,116 euro al litro, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggiornati a oggi, mercoledì 19 agosto 2026.
La benzina si attesta a 2,007 euro, mentre per il GPL, il prezzo medio rilevato in modalità servito è invece di 0,859 euro al litro.
Il confronto con la media nazionale evidenzia prezzi leggermente più alti in Sardegna. Sulla rete stradale italiana, infatti, la benzina self si attesta oggi a 1,997 euro al litro, mentre il gasolio arriva a 2,107 euro al litro. Nell’Isola la benzina costa dunque in media circa un centesimo in più al litro rispetto al dato nazionale, mentre per il gasolio la differenza è di circa 0,9 centesimi.
Il quadro si inserisce, secondo Teleborsa, in una fase di forte pressione sui prezzi dei carburanti, con il petrolio tornato sopra i 90 dollari al barile e le quotazioni alla pompa che continuano a risentire delle tensioni sui mercati internazionali. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Mimit, l’aumento dei prezzi sta progressivamente assorbendo anche l’effetto del taglio delle accise sul gasolio.