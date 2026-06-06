Dopo gli ultimi rovesci attesi oggi al Nord, l'Italia si prepara a un deciso cambio di scenario. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, l'alta pressione tornerà a rafforzarsi sull'intero bacino del Mediterraneo, aprendo una fase stabile e duratura che segnerà l'avvio della prima vera ondata di caldo dell'estate.

Da domenica il tempo sarà in prevalenza soleggiato su gran parte del Paese, con masse d'aria di origine nordafricana che interesseranno soprattutto il Centro-Sud. Le temperature saliranno progressivamente: domenica si raggiungeranno i primi 31-32 gradi, lunedì si toccheranno i 33 gradi e martedì sono attesi picchi fino a 35 gradi. Le prime proiezioni indicano inoltre valori prossimi ai 36 gradi da mercoledì, con ulteriore intensificazione del caldo nei giorni successivi.

Al Nord l'aumento termico sarà più graduale, ma accompagnato da una crescente sensazione di afa. Inoltre, tra martedì e giovedì, non si esclude la formazione di temporali anche intensi in discesa dalle Alpi verso le Prealpi e le pianure limitrofe.

Le previsioni giorno per giorno

Sabato 6 giugno

Nord: soleggiato, con temporali su Alpi e Prealpi e possibili sconfinamenti alle pianure vicine.

Centro: sole prevalente.

Sud: sole prevalente.

Domenica 7 giugno

Nord: sole prevalente.

Centro: sole e temperature in aumento.

Sud: tempo stabile e soleggiato.

Lunedì 8 giugno

Nord: prevalenza di sole, con qualche rovescio sulle Alpi.

Centro: sole e clima più caldo.

Sud: sole e ulteriore aumento delle temperature.

Sardegna: sole e temperature in aumento

Anche la Sardegna si avvia verso una fase tipicamente estiva. Secondo i bollettini del Dipartimento Meteoclimatico dell'Arpas, tra sabato e domenica prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso o sereno su gran parte dell'Isola, con assenza di precipitazioni significative e venti generalmente deboli.

L'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato, con temperature in progressivo aumento soprattutto nelle aree interne. Tra lunedì e mercoledì i valori massimi potranno superare diffusamente i 30 gradi, con punte superiori nelle zone più lontane dalla costa. Mari generalmente poco mossi o mossi e venti deboli completeranno il quadro meteorologico.

La tendenza

La prossima settimana sarà dominata dall'anticiclone, soprattutto al Centro-Sud e in Sardegna, dove il caldo aumenterà sensibilmente giorno dopo giorno. Le regioni settentrionali resteranno invece esposte a infiltrazioni più instabili, con il rischio di temporali pomeridiani e serali tra martedì e giovedì.