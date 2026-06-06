Un nuovo incendio sta impegnando in queste ore i mezzi e gli uomini della macchina regionale antincendio nell'Oristanese. Il Corpo Forestale è attualmente in azione nell’agro di Siapiccia, per contrastare un rogo divampato in località Canaioba.

Per contenere rapidamente il fronte del fuoco si è reso necessario l'intervento aereo: sul posto sta operando un elicottero della flotta regionale proveniente dalla base operativa di Fenosu. A terra, la guida e il coordinamento delle delicate operazioni di spegnimento sono affidati al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Villaurbana.

In Sardegna

Rischio incendi, allerta gialla in diverse zone della Sardegna

Redazione Sardegna Live
Rischio incendi, allerta gialla in diverse zone della Sardegna
Rischio incendi, allerta gialla in diverse zone della Sardegna