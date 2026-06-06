Un nuovo incendio sta impegnando in queste ore i mezzi e gli uomini della macchina regionale antincendio nell'Oristanese. Il Corpo Forestale è attualmente in azione nell’agro di Siapiccia, per contrastare un rogo divampato in località Canaioba.

Per contenere rapidamente il fronte del fuoco si è reso necessario l'intervento aereo: sul posto sta operando un elicottero della flotta regionale proveniente dalla base operativa di Fenosu. A terra, la guida e il coordinamento delle delicate operazioni di spegnimento sono affidati al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Villaurbana.