Un normale servizio di perlustrazione del territorio si è concluso con l'arresto di un 30enne di Sinnai, sorpreso con un consistente quantitativo di sostanze illecite e un'arma impropria in auto. L'operazione è stata condotta nel corso della scorsa serata dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena.

I militari hanno individuato e fermato il giovane, già noto alle forze dell'ordine, il quale ha manifestato fin da subito un atteggiamento insolitamente nervoso e guardingo. Il suo comportamento ha spinto la pattuglia ad approfondire gli accertamenti con una serie di verifiche mirate.

La successiva perquisizione personale e veicolare, estesa immediatamente anche all'abitazione del ragazzo, ha dato esito positivo confermando i sospetti dei Carabinieri. I militari hanno trovato 26 grammi di marijuana e circa 79 grammi di hashish, una scorta assortita pronta a rifornire il mercato locale. Insieme alla droga, i militari hanno sotto sequestro un bilancino di precisione e diverso materiale utilizzato per la ripartizione e il confezionamento delle dosi al dettaglio. Sono stati trovati anche 150 euro in contanti, ritenuti il provento dell'attività di spaccio, e un bastone estensibile della lunghezza di 67 centimetri.

Al termine delle formalità di rito, il 30enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Tutto il materiale e l'arma sono stati messi sotto sequestro penale. L'uomo è stato inizialmente trasferito presso la propria residenza in regime di arresti domiciliari. Nel corso della mattinata, l'udienza con rito direttissimo si è conclusa con la convalida del provvedimento restrittivo: il giudice ha concesso i termini a difesa e ha sottoposto il giovane alla misura cautelare dell’obbligo di firma.