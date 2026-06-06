Un risveglio da incubo nel cuore della notte si è trasformato in un arresto in flagranza grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine. Questa mattina, al Tribunale di Cagliari, si è conclusa l'udienza con rito direttissimo a carico di un 25enne di Serramanna, convalidando l'arresto per furto in abitazione e disponendo per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa degli sviluppi del processo.

La vicenda si è consumata nel corso della notte appena trascorsa. Il proprietario di un'abitazione, accortosi della presenza di un estraneo all'interno delle mura domestiche, ha lanciato l’allarme componendo il Numero Unico di Emergenza 112. Sul posto sono arrivati la pattuglia dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sanluri e i militari della Stazione di Nuraminis.

Il giovane, già noto alle forze di polizia per precedenti specifici, è stato sorpreso e bloccato immediatamente. Il 25enne si trovava ancora all'interno della residenza dell’uomo, subito dopo essere riuscito a impossessarsi di alcuni oggetti custoditi nelle stanze.

La refurtiva è stata prontamente recuperata e il presunto autore del colpo è stato condotto in caserma per le formalità di rito. Successivamente, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il giovane è stato trasferito direttamente presso le aule del Tribunale del capoluogo sardo, dove stamattina il giudice ha confermato la validità del provvedimento restrittivo rimandandolo a casa in regime di detenzione domiciliare.