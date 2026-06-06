Dua Lipa e Callum Turner convolano a nozze a Bagheria, in Sicilia. Una delle più celebri pop star del pianeta e uno dei volti emergenti nel panorama internazionale del cinema: la coppia ha scelto i paesaggi mozzafiato dell'isola per festeggiare il matrimonio.

L'attenzione mediatica su Dua Lipa e compagno è altissima: giornali e tabloid di tutto il pianeta hanno ripreso la notizia, e non sono mancati titoli pungenti e destinati a creare polemiche. In particolare alcuni media britannici, su tutti il Telegraph, hanno scatenato la reazione del presidente della Regione, Renato Schifani, dopo aver parlato della Sicilia come "covo di mafiosi".

Schifani, in un videomessaggio ha commentato così: "Titolare che la Sicilia è un covo di mafia è un fatto gravissimo, inaccettabile, che respingiamo al mittente. E non basta il cambio del titolo: pretendiamo delle scuse nei confronti di un popolo che non solo combatte la mafia e la sta sconfiggendo, ma che ha pagato grandissimi prezzi in campo di vite umane. Inquirenti, poliziotti, gente che la combatte quotidianamente. Non è possibile, pretendiamo queste scuse", conclude.

I festeggiamenti, iniziati ieri, andranno avanti per tre giornate, alla presenza di duecento invitati.