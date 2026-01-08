Nel corso della mattinata di ieri, 7 gennaio 2026, il Generale di Brigata Francesco Rizzo, Comandante della Legione Carabinieri Sardegna, ha effettuato una visita istituzionale presso le Stazioni di Cagliari Sant’Avendrace e Stampace.

Nell’occasione e alla presenza di tutto il personale, il Comandante della Legione ha voluto espressamente rimarcare il proficuo lavoro di indirizzo e la costante guida esercitata dal Comandante Provinciale di Cagliari, Gen. B. Luigi Grasso, a inequivocabile conferma dell'unitarietà della linea di comando e della perfetta condivisione delle strategie operative.

L'alto Ufficiale nel corso della visita ha sottolineato il ruolo cruciale dell’Arma nella funzione di "rassicurazione sociale", agendo quale punto di riferimento e presidio di legalità tanto nei principali centri urbani quanto nelle comunità periferiche, ribadendo la sinergia dell'Istituzione con le altre realtà del territorio.

Il Comandante della Legione ha richiamato l’importanza di improntare l'agire di ciascun Carabiniere ai valori della serietà e della serenità, intesa come equilibrio, e di garantire ai cittadini risposte qualificate e rassicuranti che pongano sempre in primo piano la dignità della persona.

Prima di lasciare i Comandi delle Stazioni Carabinieri, il Generale Rizzo ha rivolto al personale il proprio saluto, esprimendo profonda gratitudine per l'elevato impegno e la professionalità dimostrati nello svolgimento del servizio d’istituto: “Il vostro impegno, l’attaccamento al servizio e la coesione con cui affrontate le sfide quotidiane sono garanzia di sicurezza per la collettività di Cagliari e motivo di orgoglio per l’Arma Sarda. Bravi!”.