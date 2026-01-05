Il Generale Luigi Grasso, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, insieme al Cap. Pasquale Rutigliani, Comandante della Compagnia Carabinieri di Villacidro, ha visitato oggi, lunedì 5 gennaio, Arbus per incontrare il sindaco, il dott. Paolo Salis, e tutti i militari della Stazione dei Carabinieri.

Durante l'incontro si è discusso dello stato dell'ordine pubblico e della sicurezza nella zona, analizzando specifici episodi e pianificando strategie d'intervento congiunte per migliorare la prevenzione, aumentare la presenza sulle strade e tranquillizzare i cittadini.



I Carabinieri, supportati dai reparti speciali, intensificheranno i controlli sul territorio per rafforzare le azioni preventive e contrastare la criminalità in modo più efficace.



La Stazione Carabinieri di Arbus sarà potenziata con unità aggiuntive. Durante le riunioni di oggi, il Comandante Provinciale ha elogiato l'impegno quotidiano dei militari della Stazione per proteggere la comunità e ha ringraziato il Sindaco e l'Amministrazione Comunale per il loro supporto prezioso e la collaborazione proficua.