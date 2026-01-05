Tensione a Cagliari durante la serata di ieri, domenica 4 gennaio, quando i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti dopo una segnalazione proveniente da un esercizio commerciale in Via Manno, e hanno arrestato un 19enne disoccupato, accusato di furto di capi d'abbigliamento del valore di circa 50 euro.

Secondo quanto riferito dai militari, un addetto alla vigilanza ha sorpreso il giovane ed è stato aggredito, mentre il presunto ladro è riuscito a fuggire. Successivamente, i Carabinieri hanno rintracciato e fermato il 19enne a breve distanza dal negozio, recuperando i capi d'abbigliamento rubati e un coltello a serramanico che è stato sequestrato. Il giovane è stato arrestato per rapina impropria e possesso di arma, e condotto in caserma per le procedure legali. Dopo le formalità, è stato detenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.



Questa operazione si inserisce nell'impegno costante dell'Arma dei Carabinieri nel controllo del territorio e nella prevenzione dei reati contro il patrimonio, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori economici.