Un gesto di solidarietà concreta per le persone più fragili della comunità. In occasione dell’Epifania, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari ha donato una fornitura di panettoni e altri doni alla Caritas di Cagliari, realtà da sempre impegnata nel sostegno quotidiano ai più bisognosi.

L’iniziativa ha permesso di arricchire il tradizionale pranzo sociale organizzato dalla Caritas, offrendo agli assistiti un momento di condivisione, serenità e ristoro al termine delle festività natalizie. Un segno tangibile di vicinanza che testimonia l’attenzione dell’Arma verso le fasce più vulnerabili della popolazione.

Attraverso questo gesto, i Carabinieri hanno voluto ribadire il valore della solidarietà e della collaborazione tra istituzioni, sottolineando come la gioia del donare rappresenti uno dei principi fondamentali dell’impegno sociale. Un messaggio che si accompagna all’invito rivolto a tutta la cittadinanza a sostenere con maggiore partecipazione le associazioni di volontariato, il cui lavoro è essenziale per garantire dignità e speranza a chi vive in condizioni di difficoltà.

Come evidenziato dal Comandante provinciale, l’iniziativa rappresenta un atto di autentica prossimità sociale, confermando il ruolo dell’Arma dei Carabinieri come presenza costante e rassicurante sul territorio, non solo sul piano della sicurezza ma anche su quello umano e solidale.