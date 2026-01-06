I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno arrestato un operaio 55enne, già conosciuto alle forze di polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio.

Nello specifico, i militari, impegnati in un ordinario servizio di pattugliamento a Monserrato, hanno individuato l’uomo che camminava lungo la via del centro quando, proprio alla loro vista, avrebbe cercato di velocizzare il passo tentando a parer suo di dileguarsi. Il gesto non è passato inosservato ai Carabinieri che a quel punto hanno deciso di identificarlo e sottoporlo a più accurati controlli.

La perquisizione personale e successivamente quella presso l’abitazione ha consentito - come riferito dai Carabinieri - di rinvenire in suo possesso un panetto di hashish del peso complessivo di quasi 90 grammi, 12 dosi di hashish già suddivise per un peso complessivo di 9 grammi circa, uno 'spinello', denaro contante e materiale vario per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, tutto sottoposto a sequestro.

Epilogo della vicenda è stato l’arresto dell’uomo che, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

L’operazione, sottolineano dall'Arma, testimonia ancora una volta l’impegno costante e determinato dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari nel contrasto al traffico di stupefacenti, un impegno rivolto alla tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini nei territori della nostra provincia.