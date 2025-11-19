Otto pastori sono stati condannati a un mese di reclusione per il blocco delle autobotti del latte avvenuto il 19 febbraio 2019 davanti al caseificio Podda di Sestu. La sentenza, emessa oggi dal Tribunale di Cagliari, riconosce per tutti gli imputati il reato di violenza privata.

Quel giorno i manifestanti si erano posizionati davanti ai cancelli dello stabilimento, impedendo l’accesso a un’autocisterna che trasportava 5 mila litri di latte di capra destinati alla lavorazione. Il blocco, durato abbastanza a lungo da compromettere la qualità del prodotto, causò un danno sia alla ditta incaricata del trasporto sia al caseificio Ferruccio Podda.

I legali degli imputati attendono ora di leggere le motivazioni della sentenza, ma annunciano già l’intenzione di ricorrere in appello. Secondo i difensori, infatti, nella vicenda non si sarebbe configurato il reato di violenza privata, elemento che sarà al centro del prossimo grado di giudizio.