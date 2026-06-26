È stato rintracciato dai Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant'Avendrace e accompagnato nel carcere "Ettore Scalas" di Uta un uomo di 39 anni, destinatario di un'ordinanza con cui l'Ufficio di Sorveglianza di Cagliari ha disposto la sospensione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

Il provvedimento è stato emesso a seguito delle segnalazioni presentate dai militari dell'Arma, che nel corso dei controlli effettuati sul rispetto delle prescrizioni avrebbero accertato e documentato ripetute violazioni da parte del 39enne.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto all'affidamento in prova nell'ambito di una condanna per reati contro la persona, avrebbe tenuto comportamenti ritenuti incompatibili con il beneficio concessogli. Sulla base degli elementi raccolti, l'Autorità giudiziaria ha quindi disposto il ripristino della misura detentiva.

Completate le formalità di rito, il 39enne è stato trasferito nel carcere di Uta, dove resterà a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

L'operazione si inserisce nell'ambito delle attività di controllo del territorio svolte quotidianamente dai Carabinieri, che comprendono anche il monitoraggio delle persone sottoposte a misure restrittive, con l'obiettivo di garantire il rispetto dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e la tutela della sicurezza pubblica.