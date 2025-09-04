Attimi di paura questa mattina lungo la provinciale 11, nei pressi dell’incrocio con la SP 23, nell'Oristanese, dove intorno alle 11:10 un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltata.

La sala operativa dei vigili del fuoco di Oristano ha inviato immediatamente una squadra dal distaccamento di Abbasanta. I soccorritori, una volta arrivati sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo incidentato. A bordo si trovavano una donna e una bambina: entrambe sono state assistite dal personale sanitario del 118, intervenuto con un’ambulanza. Dopo le prime cure, madre e figlia sono state trasferite all’ospedale San Martino di Oristano per accertamenti.

All’incrocio sono arrivati anche gli uomini delle forze dell’ordine, che si stanno occupando dei rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.