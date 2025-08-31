Nonostante avesse ricevuto un'ordinanza di allontanamento urgente solo una settimana fa, durante la notte appena trascorsa, un muratore 29enne, residente a Londra e già noto alle autorità, si è recato nella casa dei genitori a Siliqua, dove i Carabinieri della locale stazione di Siliqua, supportati dai colleghi di Vallermosa e dall’Aliquota Radiomobile, lo hanno arrestato per non aver rispettato il divieto.

Il provvedimento è stato eseguito in seguito a una segnalazione al numero di emergenza 112 a seguito di cui i militari sono intervenuti prontamente, trovando l'uomo all'interno dell'abitazione e procedendo al suo arresto immediato per violazione della misura cautelare.

Dopo le formalità di rito, il 29enne è stato portato nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri in attesa del processo rapido fissato per domani, lunedì 1° settembre.