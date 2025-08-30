Un gol di Anguissa praticamente all'ultima occasione del match condanna un buonissimo Cagliari alla sconfitta al Maradona contro il Napoli. Quando sembrava ormai che i rossoblù avessero imbrigliato definitivamente gli azzurri, ecco la zampata del camerunense che ha rovinato la serata dei ragazzi di Pisacane.

E dire che fin lì Caprile non aveva certo dovuto fare i miracoli per tenere lontano De Bruyne e compagni dalla porta rossoblù, ben arginati da un lavoro difensivo di squadra eccellente. Addirittura, in qualche sortita offensiva, il Cagliari aveva pure provato a pungere, senza però trovare l'occasione giusta per battere Meret.

Il Napoli ci ha creduto fino in fondo e nel finale ha attaccato in maniera forte, scardinando la porta sarda, come detto, solo all'ultimo minuto. Un pari dunque che lascia veramente l'amaro in bocca.

FORMAZIONI

Napoli (4-5-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (23' st Buongiorno), Spinazzola (35' st Olivera); Politano, Anguissa, Lobotka, De Bruyne (35' st Lang), McTominay; Lucca (30' st Ambrosino). (32 Milinkovic-Savic, 14 Contini, 30 Mazzocchi, 31 Beukema, 35 Marianucci, 94 Saco, 29 Hasa, 26 Vergara, 6 Gilmour, 77 Cheddira). All.: Conte.

Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Zappa (12' Luvumbo), Mina, Luperto; Obert, Adopo, Prati (20' st Gaetano), Deiola, Palestra (38' st Idrissi); Folorunsho (38' st Di Pardo), S.Esposito (20' st Borrelli). (34 Sarno, 24 Ciocci, 21 Cavuoti, 4 Mazzitelli, 20 Rog, 17 Felici, 9 Kilicsoy). All.: Pisacane.

Arbitro: Bonacina di Bergamo.

Reti: nel st 50' Anguissa.

Angoli: 13-0 per il Napoli. Recupero: 1' e 5'. Ammoniti: Zappa, De Bruyne, Juan Jesus per gioco falloso. Spettatori: 55 mila.

CALCIOMERCATO

Due acquisti per rinforzare la difesa del Cagliari. Le operazioni saranno ufficializzate nei prossimi giorni. Dal Porto arriva il centrale portoghese Ze Pedro, classe 1997, acquisto da 2,5 milioni. Puó giocare come braccetto destro o come laterale.

Il secondo rinforzo proviene dal Penarol ed è Juan Rodriguez, difensore centrale mancino nato nel 2005, già in viaggio verso la Sardegna. Il suo trasferimento ha un costo di 4 milioni di euro e l'intenzione del Cagliari è di farlo crescere gradualmente dietro a Luperto e Mina.

Nel frattempo, il club cede Felici al Venezia: l'esterno romano, ex FeralpiSaló, si trasferisce in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di promozione.